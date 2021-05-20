وزير الطاقة: ولي العهد حريص جدًّا على تطوير قطاع الابتكار السعودي

أكد وزير الطاقة، رئيس مجلس أمناء جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن سمو الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع)، حريص جدًّا على تطوير قطاع الابتكار في السعودية، مشيرًا إلى أن بوصلة منظومة التعليم تتخذ مسارًا إيجابيًّا، نظير وجود لجان عليا مشكلة ومعنية في هذا القطاع والتي ستقوم بتطوير قدرات الشباب والشابات.

جاء ذلك ضمن زيارته، مؤسسة الملك عبد العزيز للموهبة والإبداع «موهبة» في العاصمة السعودية الرياض، الذي تضمنت لقاء جمعه عبر دائرة تلفزيونية بأكثر من 70 طالبًا وطالبة شاركوا في مجال الطاقة بمعرض «آيسف» للعلوم والهندسة ريجنيرن الدولي 2021م.

وأضاف الأمير عبدالعزيز: «الشباب السعودي الذين رأيتهم اليوم، طلبت منهم أن يلتحقوا بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، التي تضم في طياتها العلمية واحة الظهران ذات البيئة التطويرية الخصبة لمفاهيم البحوث العلمية في عديد المجالات، التي ستكون ممكنة للشباب السعودي في سبيل تكوين قدرات تسهل التعامل مع التقنية».

وقال الأمين العام لمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، الدكتور سعود المتحمي: «مشاركة السعودية في هذه المنافسة الدولية في هذا المعرض بدأت منذ عام 2007م، حيث كان لدينا مقعدان فقط وأنه مع مرور السنوات حتى الوصول إلى عام 2021م، تمكنا من التطور بشكل ملحوظ حيث أصبح لدينا 30 مقعدًا في خطوة تواكب ثقة القيادة الرشيدة بما نقوم به من واجبات عملية».

كما تابع: «الجوائز التي حققها الطلاب السعوديون في المعرض تجاوزت 75 جائزة وهو رقم محفز جدًا، وأيضاً تمكنت موهبة من المشاركة في الجوائز، حيث شاركت في الجوائز الخاصة، إضافة إلى أنها ستقدم الجائزة الكبرى هذا العام، أما فيما يتعلق بسبب اختيارنا مجال الطاقة، يعود إلى كون السعودية هي من يقود هذا المجال دوليًّا على مستوى المنتجين أو مستوى المستهلكين».

يذكر أن معرض ريجينيرن الدولي للعلوم والهندسة «آيسف 2021» يقام افتراضيًّا في الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة أكثر من 1800 طالب وطالبة من أكثر من 75 دولة، وتنافس السعودية على جوائزه الكبرى بـ30 مشروعًا علميًّا لـ30 طالبًا وطالبة من مختلف الإدارات التعليمية، يمثلون المنتخب السعودي المشارك. وتعد مشاركة المملكة العربية السعودية في معرض «آيسف 2021» الخامسة عشرة لها على التوالي.

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