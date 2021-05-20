ارتفاع التطعيم بلقاحات كورونا في الخليج إلى 28.7 مليون جرعة

أوضح مركز الإحصاء الخليجي أنه تم إعطاء نحو 28.7 مليون جرعة من لقاح كورونا بدول الخليج العربي، مشيرًا إلى أن السعودية وقطر والإمارات تصدرت نسب التعافي من الفيروس.

وذكر المركز -عبر تويتر- أنه وفقًا لإحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى أمس الأربعاء، بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة (1,907,440)، وإجمالي حالات التعافي (1,820,106)، وإجمالي حالات الوفيات (14,074)، بينما بلغ إجمالي اللقاحات المعطاة (28,799,054).

وحول نسب التعافي من الفيروس جاءت قطر في الصدارة بنسبة 97.7%، ثم السعودية والإمارات بنسبة 96.4% لكل منها، والكويت 95.3%، وسلطنة عمان 92.5%، والبحرين 91.4%.

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