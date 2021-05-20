مرصد «حوطة سدير»: خسوف القمر لا يرى بالسعودية الأربعاء القادم

أوضح مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير أن خسوف القمر المتوقع يوم الأربعاء المقبل (14 شوال 1442/26 مايو 2021)، لن يكون مشاهدًا في السعودية.

وأضاف المرصد الفلكي -عبر تويتر- أن خسوف القمر سيتم مشاهدته في شرق آسيا وأستراليا والمحيط الهادئ وأمريكا، ولكنه غير مشاهد بالمملكة، موضحًا أن ظاهرة خسوف القمر تحدث عندما تكون الأرض بين الشمس والقمر على استقامة واحدة تقريبًا.

ويحدث الخسوف في وضع التقابل أي منتصف الشهر القمري عندما يكون القمر بدرًا والأرض بينه وبين الشمس، بحيث تحجب الأرض أشعة الشمس عن القمر، وبالتالي يدخل القمر في ظل الأرض وعندها تحدث ظاهرة الخسوف.

وأشار المرصد الفلكي، إلى أن الخسوف ينقسم إلى ثلاثة أطوار فيبدأ الخسوف بدخول القمر منطقة شبه ظل الأرض ليبدأ الخسوف الجزئي، ثم يبدأ القمر بدخول منطقة ظل الأرض فيحدث الخسوف الكلي، ثم يبدأ الخسوف الجزئي مرة أخرى حتى تنتهي ظاهرة الخسوف.

اقرأ أيضًا:

سماء السعودية تشهد الجمعة «خسوفًا شبه ظلي للقمر»