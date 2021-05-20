تنبيهات سعودية تحذر من مستويات خطورة كورونا عالميا خلال السفر

أطلقت هيئة الصحة العامة، تنبيهات وتوصيات السفر الاسترشادية؛ حيث توضح مستويات الخطورة للوضع الوبائي العالمي بخصوص انتشار فيروس كورونا في دول العالم.

وقال الحساب الرسمي لهيئة الصحة العامة عبر موقع «تويتر»: «تنبيهات وتوصيات السفر الاسترشادية للوضع الوبائي عالميًّا.. اضغط هنا».

وأضاف: «ستقوم هيئة الصحة العامة وقاية بتحديث التنبيهات كل أسبوعين بناءً على التقييم الوبائي للدول، بناء على توجيه وزارة الداخلية منع سفر المواطنين المباشر وغير المباشر إلى الدول التالية (ليبيا، سوريا، لبنان، اليمن، إيران، تركيا، أرمينيا، الصومال، الكونغو الديمقراطية، أفغانستان، فنزويلا، روسيا البيضاء، الهند) دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية».

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