مجلس الضمان الصحي: تأمين السفر غير إلزامي على العمالة المنزلية

قال مجلس الضمان الصحي إن تأمين السفر الخاص بكورونا غير إلزامي على العمالة المنزلية، مشيرًا إلى أنه خاص بالمواطنين.

وذكر المجلس -عبر تويتر- ردًّا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أن «التأمين على العمالة المنزلية غير إلزامي، نسعد بخدمتكم دائمًا».

في السياق ذاته، أوضح مجلس الضمان الصحي أن تامين السفر خاص بالمواطنين، وأنه متاح للجميع لكنه إلزامي لمن هم أقل من 18 عامًا.

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