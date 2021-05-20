وزارة الصحة: الفاصل الزمني بين لقاح كورونا وأي تطعيم آخر 14 يومًا

جددت وزارة الصحة، التذكير بوجود فترة زمنية لا تقل عن 14 يومًا بين أخذ لقاح كورونا وأخذ أي لقاح آخر مثل لقاح الحصبة أو النكاف.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة -عبر تويتر- ردًّا على استفسار بهذا الخصوص، أنه «بشكل عام، ونظرًا لعدم وجود بيانات حول إعطاء اللقاح بالتزامن مع اللقاحات الأخرى، فيكون تلقي لقاح فيروس كورونا بمفرده مع فترة لا تقل عن ١٤ يوم قبل أو بعد اللقاحات الأخرى».

وقال صاحب الاستفسار: هل تتعارض جرعة MMR (الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية) مع لقاحي كورونا، سواء كان فايزر أو أسترازينيكا؟

من جهة أخرى، أوضحت وزارة الصحة أنه لا يعتقد أن لقاح كورونا يشكل خطرًا على الرضاعة الطبيعية، ويوصى بإعطاء اللقاح للمرضعات إذا لم يكن لديهن موانع للتطعيم لغلبة الفائدة المرجوة على الضرر المحتمل.

اقرأ أيضًا:

«الصحة»: ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة لـ12.1 مليون