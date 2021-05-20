الحصيني عن طقس الساعات الـ24 المقبلة: سحب ورياح مثيرة للأتربة على بعض المرتفعات

توقَّع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، تشكل مجموعة من السُحب على عدة مرتفعات بعضها مُمطر، مُشيرًا إلى أنَّها ستكون مصحوبة بنشاط في الرياح المثيرة للأتربة، خلال الساعات الأربع وعشرين المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، كتب الحصيني: متوقع خلال "24" ساعة القادمة- من مساء اليوم الخميس 1442/10/8هـ تشكل بعض السحب على مرتفعات مختلفة بعضها ممطر.

وأشار إلى أنَّ هذه السحب ستتشكل على أجزاء من حائل والجوف وتبوك ومرتفعات الباحة وعسير وجازان وغرب القصيم الأمطار معظمها خفيفة لمتوسطة يرافق ذلك رياح مثيرة للأتربة.