وزير الخارجية: تصريحات شربل لا تمثل لبنان.. وهيمنة حزب الله تعطل الإصلاح

قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، إنَّ تصريحات وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة المسيئة للسعودية والخليج غير دبلوماسية وعنصرية ولا تمثّل الشعب اللبناني".

وأشار وزير الخارجية، إلى حرص المملكة على مستقبل لبنان الذي يتوجّب عليه إيجاد الطريق لإنقاذ نفسه؛ لأنَّ هيمنة حزب الله على القرار السياسي تعطل أي إصلاح حقيقي.

وفيما يتعلّق بالملف اليمني، أكَّد الأمير فيصل بن فرحان أنَّ تعثر المبادرة الخاصة باليمن نتيجة لرفض ميليشيا الحوثي، مُتابعًا: نأمل بأن يقدم الحوثيون مصلحة اليمن على مصلحة الأطراف الإقليمية والكرة الآن في ملعبهم.

في سياق آخر، أكَّد وزير الخارجية دعم المملكة للسودان خلال مؤتمر باريس، وتابع "عملنا على إرساء الاستقرار ودعم العملية الانتقالية في السودان".

وقال، إنَّ ازدهار واستقرار السودان أمران إيجابيان للمنطقة، و"ملتزمون مع شركائنا بدعم المرحلة الانتقالية في السودان".