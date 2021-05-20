غرس شجرة كل 5 دقائق بالرياض.. و25 ألف خلال 3 أشهر

أوضحت أمانة منطقة الرياض أنه يتم زرع شجرة كل 5 دقائق في مدينة الرياض، بهدف تحسين المشهد الحضري في العاصمة، وارتقاءً بجودة الحياة فيها، وزيادة المساحات الخضراء في العاصمة.

وذكرت أمانة الرياض -عبر حسابها على تويتر- أنه خلال الربع الأول من العام الحالي 2021م، تم زراعة (25634) شجرة في مختلف أنحاء مدينة الرياض.

يذكر أن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أعلن في مارس الماضي مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.

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