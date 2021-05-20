خلال الأسبوع الثاني من مايو.. «مسام» ينتزع 3154 لغمًا في اليمن

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام "مسام" خلال الأسبوع الثاني من شهر مايو الجاري من انتزاع 3154 لغمًا زرعتها ميليشيا الحوثي الإرهابية في مختلف مناطق اليمن.

ووفق بيان للمشروع، فإنَّ الفريق تمكّن من نزع 122 لغمًا مضادًا للأفراد، و2720 لغمًا مضادًا للدبابات، و312 ذخيرة غير متفجرة، بواقع 82 لغمًا مضادًا للأفراد و1813 لغمًا مضادًا للدبابات و210 ذخائر غير متفجرة في مدينة عدن، فيما جرى نزع 40 لغمًا مضادًا للأفراد و907 ألغام مضادة للدبابات و102 ذخيرة غير متفجرة في مدينة الجوف.

يذكر أنَّ فريق "مسام" استطاع منذ بداية المشروع نزع 246 ألفًا و866 لغمًا، ويسعى لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي بعشوائية وتسببت بمقتل وإصابة المئات من الأبرياء.