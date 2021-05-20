تزويج أكثر من 250 يتيمة بعد تأهيلهن للحياة الزوجية في الرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

تمكنت اللجنة الإشرافية على زواج الأبناء وإصلاح ذات البين التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال السنوات الست الأخيرة من تزويج أكثر من 250 يتيمة من المشمولات بالرعاية داخل دور الإيواء ولدى الأسر الكافلة بعد التأكد من أهلية طالبي الزواج سواءً كانوا من الأيتام أو من بقية أفراد المجتمع.

مهام اللجنة:

وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض محمد بن عبدالله الحربي، أن اللجنة تتولى مهام استقبال طلبات الزواج ودراستها والتأكد من مدى استعداد المتقدمين للزواج نفسيًا واقتصاديًا وقدرتهم على تأسيس بيت الزوجية ومدى وعيهم وإدراكهم بمسؤوليات الحياة الزوجية ومن ثم توفير الفتاة المناسبة لهن من خلال قاعدة بيانات تحوي جميع المعلومات لليتيمات في الدور ولدى الأسر الكافلة.

تأهيل:

وأشار إلى أن الوزارة تعنى بتأهيل اليتيمات للحياة الزوجية منذ الصغر حيث توفر لهن من خلال دور الإيواء الرعاية الشاملة في نظام أسري يحاكي الحياة الأسرية الطبيعية وتدرب فيه اليتيمة على مهام الحياة الزوجية إضافةً إلى التأهيل المتخصص عند بلوغهن سن الرواج من خلال الدورات وبرامج تأهيل الزواج المعتمدة التي تساعدهن على تكوين أسرة زوجية مستقرة.



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