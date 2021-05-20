خسوف القمر الأربعاء المقبل لا يُرى في السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير أن خسوف القمر المتوقع يوم الأربعاء المقبل لن يكون مشاهدًا في المملكة.

لن يُرى بالمملكة:

وأوضح المرصد في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن خسوف القمر ستتم مشاهدته في شرق آسيا وأستراليا والمحيط الهادئ وأمريكا، ولكنه غير مشاهد بالمملكة، لافتًا إلى أن ظاهرة خسوف القمر تحدث عندما تكون الأرض بين الشمس والقمر على استقامة واحدة تقريبًا.

الخسوف:

ويحدث الخسوف في وضع التقابل أي منتصف الشهر القمري عندما يكون القمر بدرًا والأرض بينه وبين الشمس، بحيث تحجب الأرض أشعة الشمس عن القمر، وبالتالي يدخل القمر في ظل الأرض وعندها تحدث ظاهرة الخسوف.

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