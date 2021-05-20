القبض على المتباهي بحيازة القات في جازان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-20

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت شرطة منطقة جازان القبض على مواطن تباهى بحيازة القات المخدر.

تباهي:

صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله شخص يتباهى بحيازة القات المخدر، ونشر ذلك عبر حسابه، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، واحالته إلى فرع النيابة العامة.

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