شكرا لمتابعة خبر عن المملكة تعتزم استقبال حجاج الخارج وفق شروط احترازية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت مصادر أن المملكة تعتزم استقبال حجاج الخارج لأداء فريضة الحج لهذا العام ، وفق إجراءات احترازية مشددة وتدابير وقائية لسلامة الجميع من آثار جائحة كورونا ، بحسب الوطن.

وفي وقت سابق، أوضحت وزارة الحج والعمرة أن المملكة تعتزم إقامة مناسك حج 1442 بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الحجيج، وذلك وفق الضوابط والمعايير الصحية والأمنية والتنظيمية التي تضمن الحفاظ على صحتهم.

وتضمنت الإجراءات الاحترازية بالعمرة "رفع الطاقة التشغيلية للمسجد الحرام, التقيد بالإجراءات الاحترازية,حجز التصاريح من خلال اعتمرنا وتوكلنا,التحذير من الحملات والمواقع الوهمية"