شكرا لمتابعة خبر عن فيديو.. المصلح يوضح حكم نسيان ذكر اسم الله على الذبيحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح أستاذ الفقة بكلية الشريعة في جامعة القصيم الشيخ الدكتور خالد المصلح، حكم الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها نسيانا أو عن عمد.

وقال المصلح، إن عدم ذكر اسم الله على الذبيحة عمدًا هو أمر محرم، ولا تحل، مستشهدا بقول الله تعالى: "وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ".

وأشار إلى أنه من نسي ذكر اسم الله على الذبيحة لا إثم عليه، لأن اسم الله تعالى حاضر في قلب كل مؤمن.