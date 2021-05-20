شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: أمطار خفيفة على عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الخميس، تشكل بعض السحب الممطرة على عدة مناطق.

وقال الحصيني: "متوقع خلال الـ 24 ساعة القادمة، من مساء اليوم الخميس، تشكل بعض السحب على ارتفعات مختلفة، بعضها ممطر على أجزاء من حائل، والجوف، وتبوك، ومرتفعات الباحة وعسير، وجازان، وغرب القصيم".

وأضاف: " الأمطار معظمها خفيفة لمتوسطة، يرافق ذلك رياح مثيرة للأتربة إلا ان يصرفها الله".