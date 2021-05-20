شكرا لمتابعة خبر عن كاتب يطعن بالرسول ﷺ ومطالب بالقبض عليه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

رصد نشطاء موقع "تويتر" تغريدات لكاتب مشهور بالمملكة، تضمنت تطاولا على الرسول ﷺ .

واستنكر إعلاميون ونشطاء تلك التغريدات المسيئة، مطالبين الجهات المختصة بالقبض على الكاتب.

وفي هذا السياق علق المستشار الشرعي والدكتور في الفقه المقارن سليمان العجلان، قائلا: "من تعرض لعرض رسول الله ﷺ فقد وقع على نفسه صحيفة الذل و المهانة و الصغار و أعلن الحرب"؟

واستشهد العجلان بقول الله تعالى: "إنا كفيناك المستهزئين" و "إن شانئك هو الأبتر" و بالحديث القدسي: "من عادى لي وليًا فقد آذانته بالحرب".