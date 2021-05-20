شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. المستجدات الصحية للعائلة السعودية المصابة بكورونا من الهند والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

كشف المدير التنفيذي للشؤون الطبية بمدينة الملك فهد الدكتور موسى الحربي، عن مستجدات الحالة الصحية للعائلة السعودية التي أصيبت بفيروس كورونا في الهند وتم نقلها بطائرة الإخلاء الطبي إلى الرياض.

وقال الحربي، إن العائلة مكونة من 4 أفراد، وأن الأب والطفلتين غادروا العناية المركزة وهم الآن في أجنحة العزل الخاصة، لكن الأم حالتها حرجة وتحت التنفس الصناعي، لكنها تتماثل للشفاء.

وأشار إلى أن الخروج سيكون على حسب البروتوكلات المتبعة، قائلا: "عندما يرى الفريق الطبي أن الحالة غير ناقلة للعدوى سيتم السماح بخروجها".

ولفت إلى أن تلك العائلة هي الحالات الوحيدة المصابة بتلك السلالة، ويتم التعامل وفقا لإجراءات مشددة لمنع انتقال العدوى للممارسين الصحيين والمجتمع.