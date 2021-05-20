أخبار السعودية اليوم.. ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة لـ12.1 مليون.. و10 آلاف و452 مواطنًا غادروا برًا وجوًا خلال 24 ساعة

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الأربعاء الموافق 19 مايو 2021م منها: ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة لـ12.1 مليون، و5 مناطق «الأكثر تعافيًا» من كورونا خلال 24 ساعة، و10 آلاف و452 مواطنًا غادروا المملكة برًا وجوًا خلال 24 ساعة.

«الصحة»: ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة لـ12.1 مليون

أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، ارتفاع عدد الجرعات المُعطاة من لقاح كورونا في المملكة إلى 12.1 مليون جرعة.

5 مناطق «الأكثر تعافيًا» من كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 910 حالات تعافٍ جديدة من فيروس كورونا المستجد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

«الداخلية»: 10 آلاف و452 مواطنًا غادروا المملكة برًا وجوًا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الداخلية، الأربعاء، إحصائية المغادرين من المواطنين خلال الفترة من 5 شوال حتى الواحدة ظهر السادس من شوال.

الأرصاد عن «طقس الخميس»: أمطار رعدية على 4 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن أحوال الطقس ليوم الخميس، هطول أمطار رعدية على أجزاء من مرتفعات نجران، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

أمير الرياض يوجه بتكثيف الجولات الرقابية لرصد مخالفي الإجراءات الاحترازية

اطلع الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، على تقرير غرفة عمليات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية (المطبقة للوقاية من فيروس كورونا) ورصد المخالفين بالإمارة.

إحباط محاولة تهريب منتجات لصناعة الخمور عبر جسر الملك فهد

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الأربعاء، إحباط محاولة تهريب كميات من المنتجات المستخدمة في صناعة الخمور.

الإطاحة بمواطنين في الحدود الشمالية سرقا عقاقير خاضعة لتنظيم التداول الطبي

أعلنت شرطة منطقة الحدود الشمالية، الأربعاء، القبض على مواطنين في العقد الثالث من العمر، ارتكبا جريمة سرقة عقاقير طبية خاضعة لتنظيم التداول الطبي من صيدلية بأحد مستشفيات محافظة رفحاء.

الجامعة السعودية الإلكترونية تعلن موعد تسجيل مقررات مرحلة البكالوريوس

أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية بدء تسجيل مقررات مرحلة البكالوريوس للفصل الصيفي من العام الجامعي «١٤٤٢/١٤٤١ هـ».

بعد ضبط مخالفات حفر آبار دون ترخيص.. «البيئة» تكشف إجراءات استخراج الرخصة

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، الراغبين في حفر الآبار إلى التقدم بطلب رخصة حفر بئر، واستكمال الإجراءات النظامية.

«ديوان المظالم»: 5 خطوات لتقديم طلبات التدريب للدارسين والدارسات

كشف ديوان المظالم، اليوم الأربعاء، عن إمكانية تقديم طلبات التدريب للدارسين، والدارسات عبر منصة خبير الرقمية.

«صحتي»: لقاح كورونا للبالغين 18 عامًا فأعلى

قال تطبيق صحتي إن العمر المسموح لأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» هو ١٨ سنة فأعلى، تُحسب بالتاريخ الميلادي.

يصل لـ150 ألفًا.. «التنمية الاجتماعية» يكشف شروط الحصول على تمويل السيارات

حدد بنك التنمية الاجتماعية شروط وإجراءات الحصول على تمويل السيارات بحد أقصى 150 ألف ريال وهو منتج تمويلي يدعم ممارسي العمل الحر عبر منتج نفاذ.

«الغذاء والدواء» تحدد آلية الإبلاغ عن مصانع المياه غير المرخصة

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، آلية الإبلاغ عن مصانع المياه غير المرخصة.

في يوم النحل العالمي.. 5 آلاف طن عسل سعودي يغزو الأسواق وجهود لتطوير الإنتاج

يتزامن «اليوم العالمي للنحل»، الذي أقرته الأمم المتحدة كمناسبة سنوية، للتوعية بإنتاج عسل النحل، مع تقدم المملكة العربية السعودية في هذا القطاع؛ حيث تنتج ما يزيد على 5000 طن من العسل سنويًّا، ويتجاوز عدد خلايا النحل مليون طائفة على مستوى المملكة.

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