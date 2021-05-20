مصر.. مطار شرم الشيخ يستقبل رحلتين سياحيتين من جدة والرياض

أعلنت الحكومة المصرية، أن مطار شرم الشيخ الدولى استقبل، اليوم الأربعاء، أول رحلتي طيران تابعتين للخطوط الجوية السعودية، وعلى متنهما مجموعات سفر سياحية من مدينتي الرياض وجدة، بعد صدور قرار المملكة العربية السعودية مؤخرًا للسماح للمواطنين السعوديين بالسفر لبعض الدول، ومن بينها مصر.

وقالت الحكومة، في بيان صادر عنها، إن فريق العلاقات العامة بمطار شرم الشيخ قدم كل التسهيلات اللازمة لسرعة إنهاء إجراءات الوصول مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة والتباعد الاجتماعي.

وتشهد المطارات المصرية استئناف عدد كبير من شركات الطيران العالمية لرحلاتها مرة أخرى عقب توقفها؛ بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكانت وزارة الداخلية السعودية، أعلنت، الأربعاء، إحصائية المغادرين من المواطنين خلال الفترة من 5 شوال حتى الواحدة ظهر السادس من شوال.

وقالت وزارة الداخلية، في إنفوجراف، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن إجمالي السعوديين الذين غادروا من المنافذ الجوية بلغ 4735 مواطنًا، فيما بلغ إجمالي المغادرين برًا 5717 مواطنًا.