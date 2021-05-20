شكرا لقرائتكم خبر عن جازان .. ضبط مواطن تباهى بحيازة القات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، أنه تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة، من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، يتباهى بحيازة مخدر القات.

وأوضح أن ضبط المواطن تم أستناداً إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله هذا الشخص متباهياً بحيازة القات المخدر، ونشر ذلك عبر حسابه، موضحاً أنه جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، واحالته إلى فرع النيابة العامة.