شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 18 عاما سن التطعيم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة الصحة أن العمر المسموح به لأخذ أيٍ من جرعات لقاحات فيروس كورونا في السعودية هو 18 سنة ميلادية، وما دون ذلك لا يُسمح له بأخذ الجرعة.

وأوضح تطبيق «صحتي» التابع للوزارة أنه يتم استثناء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 7 سنوات من إجراء فحص فيروس كورونا. يُشار إلى أن عدد جرعات لقاحات فيروس كورونا التي أعطيت في مراكز اللقاحات بالسعودية تجاوز 12 مليونًا و100 ألف جرعة، بمعدل أكثر من 146 ألفًا في اليوم الواحد، وبنسبة 34.80 لكل 100 شخص.