شكرا لقرائتكم خبر عن 8 آلاف عبوة ماء زمزم بالمصليات النسائية خلال عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بالإدارة العامة للشؤون الخدمية النسائية، أكثر من 8000 عبوة مياه زمزم في جميع أنحاء المسجد الحرام وساحاته ومرافقه في المصليات النسائية خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وتم توزيع أكثر من 8000 عبوة مياه زمزم خلال أيام عيد الفطر المبارك في المسجد الحرام للمصلين والمعتمرين في جميع المرافق والساحات المحيطة وحول الكعبة المشرفة.

وتسعى الرئاسة من خلال منظومة عمل فعَّالة ومتكاملة وفق عدد من الإجراءات الاحترازية في إطار خدمة قاصدي المسجد الحرام من المصلين والمعتمرين، من خلال التنسيق بين الإدارات الخدمية وإدارة الحشود، إلى ضمان وصول الخدمات للمصلين والمعتمرين، مشيرة إلى أن شؤون الحرمين تسعى لرفع جودة الأداء وتقديم أرقى الخدمات من خلال معايير جودة عالية ودقة في أداء المهام المنوطة بالرئاسة.