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خدمات علاجية للمستفيدين في الغرزة

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الدمام - شريف احمد - واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الغرزة بمحافظة حجة، تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين.

وراجع العيادات خلال المدة من 6 حتى 12 مايو 2021، عيادة الطوارئ 9 مستفيدين، وعيادة الباطنية 81 شخصًا، وعيادة التوعية والتثقيف 32 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 6 حالات.

كما صُرفت الأدوية لـ96 فردًا، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 29 مريضًا، وقسم الإحالة الطبية مستفيدان اثنان، كما نُفذت 3 أنشطة للتخلص من النفايات.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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