شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات علاجية للمستفيدين في الغرزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الغرزة بمحافظة حجة، تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين.

وراجع العيادات خلال المدة من 6 حتى 12 مايو 2021، عيادة الطوارئ 9 مستفيدين، وعيادة الباطنية 81 شخصًا، وعيادة التوعية والتثقيف 32 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 6 حالات.

كما صُرفت الأدوية لـ96 فردًا، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 29 مريضًا، وقسم الإحالة الطبية مستفيدان اثنان، كما نُفذت 3 أنشطة للتخلص من النفايات.