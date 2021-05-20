شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يخفف آلام المرضى بالزعتري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.

وقد راجع العيادات أمس الأول، 403 مرضى بمختلف الحالات المرضية، حيث استقبلت عيادات الطب العام 179 مريضًا، كما استقبلت عيادات الأطفال 57 مريضًا، واستقبل قسم الطوارئ 31 مريضًا، وراجع 16 مريضًا عيادتي الأسنان.

كما تم استقبال 36 مريضة في العيادة النسوية وتمت معاينتهن وفحصهن وصُرفت الأدوية اللازمة لهن، وأُجري 57 تحليلاً لـ19 مريضًا بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وأُجريت 34 صورة أشعة لـ23 مريضًا، وقُدم 94 لقاحًا لـ33 مريضًا، واستقبلت عيادة إنقاذ الطفل 9 مرضى، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سُجلت في الصيدلية 254 وصفة طبية.