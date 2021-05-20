شكرا لقرائتكم خبر عن «مسام» يطهر أراضي اليمن من 3154 لغما حوثيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام «مسام»، خلال الأسبوع الثاني من شهر مايو 2021، من انتزاع 3.154 لغمًا زرعتها ميليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن.

حيث تمكن الفريق من نزع 122 لغمًا مضادًا للأفراد، و2.720 لغمًا مضادًا للدبابات، و312 ذخيرة غير متفجرة، بواقع 82 لغمًا مضادًا للأفراد و1.813 لغمًا مضادًا للدبابات و210 ذخائر غير متفجرة في مدينة عدن، فيما جرى نزع 40 لغمًا مضادًا للأفراد و907 ألغام مضادة للدبابات و102 ذخيرة غير متفجرة في مدينة الجوف.

يذكر أن فريق «مسام» استطاع منذ بداية المشروع نزع 246.866 لغمًا، ويسعى لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي بعشوائية وتسببت في مقتل وإصابة المئات من الأبرياء.