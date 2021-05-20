شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد «سعود البابطين» مقرا تدريبيا لأشعة القلب الصوتية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مركز سعود البابطين لطب وجراحة القلب بالدمام، أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي، مقرًا تدريبيًا لتنفيذ برنامج أشعة القلب الصوتية للكبار.

ويعتبر برنامج أشعة القلب الصوتية أحد التخصصات الدقيقة في طب القلب التي تُمنح بعد الزمالة، وتستهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة للمرضى.

من ناحيته، أكد الرئيس التنفيذي لتجمع الشرقية الصحي، د. عبدالعزيز الغامدي، أن الاعتماد سينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات الصحية بالمنطقة، موجهًا كل الشكر للزملاء في مركز سعود البابطين لطب وجراحة القلب، على جهودهم التي تكللت باعتماد المركز من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.