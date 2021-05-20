شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة المخلفات من شوارع عين دار وعريعرة والصرار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت بلدية عين دار التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، أعمالها في معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، بإزالة الحشائش داخل الأحياء السكنية بمركز عين دار والمراكز المجاورة لها.

من ناحيتها، واصلت بلدية عريعرة أعمالها بصيانة المجسمات الديكورية الجمالية في جميع الحدائق والشوارع الرئيسية والفرعية؛ لمعالجة التشوه البصري.

أما بلدية الصرار فنفذت حملة موسعة من خلال فريق عمل متكامل من قسم الخدمات، استهدفت تحسين ومعالجة مظاهر التلوث البصري، والعمل على إزالة المخلفات في الأحياء السكنية بالصرار والمراكز التابعة لها.