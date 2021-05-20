شكرا لقرائتكم خبر عن تحسين جودة الخدمات البيئية بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث أمين محافظة حفر الباطن م. خلف العتيبي، ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة م. عامر المطيري، سُبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين القطاعين، وتحسين جودة الخدمات المشتركة بالمحافظة.

وأوضح المطيري خلال الزيارة دور مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بحفر الباطن، وسُبل التعاون في كل ما يختص من نقل ومهام أسواق النفع العام من الأمانة، مثمنًا الجهود التي تقوم بها الأمانة.

جاء ذلك خلال استقبال م. العتيبي م. المطيري وبرفقته نائب مدير المكتب زبن الشمري، وذلك في مكتبه، أمس الأول.