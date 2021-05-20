شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة لتجميل جداريات كورنيش «المحسينيات» بتاروت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق عدد من الفنانين مبادرة للرسم على جداريات كورنيش «المحسينيات» في تاروت بمحافظة القطيف، تزامنًا مع عيد الفطر المبارك.

وأشارت المشرفة على المبادرة الفنانة التشكيلية كريمة المسيري، إلى مشاركة عدد من الفنانين بالقطيف لتجميل الجداريات، بالتعاون مع بلدية تاروت، والتنسيق المباشر مع رئيسها م. عبدالعزيز الشلاحي.

وأكدت إنجاز تزيين وتجميل الجداريات بالرسومات التشكيلية المختلفة، وأن الخطوة الأولى قبل الشروع في إنجاز المبادرة تمت في وضع الخطوط العريضة، وكذلك اختيار الألوان المناسبة.

وذكرت أن فريق المبادرة وضع في اعتباره وضع التصاميم المختلفة وغير التقليدية بهدف إدخال البهجة في النفوس مع بدء الكورنيش في استقبال الزوار، بالإضافة إلى أن اختيار الألوان ذات الجودة العالية لاستمرارها لسنوات عديدة، فضلًا عن كون الألوان مناسبة للبيئة والبحر والشاطئ.

وتابعت أن الاختيار وقع على رسم الجداريات بالزخرفة النباتية، معبرة عن شكرها للفريق المشارك في تنفيذ المبادرة، وأشارت إلى أن الجميع عمل بروح الفريق الواحد من خلال الحماس الشديد منذ اللحظات الأولى للبدء في إنجاز المبادرة.

من ناحية أخرى، دعت بلدية محافظة القطيف المواطنين والمقيمين للحفاظ على رقي المظهر العام للمدن والمرافق الترفيهية والخدمية وبيئة الواحة الزراعية، مؤكدة أن التراث التاريخي مسؤولية مجتمعية مشتركة.