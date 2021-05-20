شكرا لقرائتكم خبر عن رفع المخلفات من المسطحات الخضراء بـ«نصف القمر» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت بلدية الظهران التابعة لأمانة المنطقة الشرقية أعمال الفرق الميدانية بشاطئ نصف القمر؛ للعمل على رفع المخلفات من المسطحات الخضراء والمظلات.

وواصلت إدارة النظافة التابعة لبلدية الظهران أعمالها اليومية في نصف القمر، من خلال تسوية وتمشيط الشاطئ من الحجارة والمخلفات.

وتعمل البلدية على رصد السلوكيات وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، وذلك بتكثيف الجولات الرقابية على المنتجعات السياحية بالشاطئ، ورصد المخالفات بها.