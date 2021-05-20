اخبار السعوديه

رفع المخلفات من المسطحات الخضراء بـ«نصف القمر»

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن رفع المخلفات من المسطحات الخضراء بـ«نصف القمر» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت بلدية الظهران التابعة لأمانة المنطقة الشرقية أعمال الفرق الميدانية بشاطئ نصف القمر؛ للعمل على رفع المخلفات من المسطحات الخضراء والمظلات.

وواصلت إدارة النظافة التابعة لبلدية الظهران أعمالها اليومية في نصف القمر، من خلال تسوية وتمشيط الشاطئ من الحجارة والمخلفات.

وتعمل البلدية على رصد السلوكيات وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «» المستجد، وذلك بتكثيف الجولات الرقابية على المنتجعات السياحية بالشاطئ، ورصد المخالفات بها.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا