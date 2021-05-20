الأرصاد عن «طقس الخميس»: أمطار رعدية على 4 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن أحوال الطقس ليوم الخميس، هطول أمطار رعدية على أجزاء من مرتفعات نجران، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

كما توقع المركز أن تكون السماء غائمة جزئيا على كل من مناطق المدينة المنورة، حائل، تبوك والحدود الشمالية تتخللها سحب ركامية رعدية ممطرة.

وتنشط الرياح على شرق المرتفعات والاجزاء الغربية من منطقة الرياض تمتد الى مناطق القصيم، حائل، الحدود الشمالية والجوف؛ ما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار، بحسب مركز الأرصاد.

ويشهد البحر الأحمر رياحًا سطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج.

أما الخليج العربي فيشهد رياحًا سطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-34 كم/ساعة، وارتفاع موجه من نصف المتر إلى متر ونصف المتر وحالته خفيف إلى متوسط الموج.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس بالدرجة المئوية بالضغط هنا: