السفارة في كمبالا: 4 تعليمات لراغبي السفر إلى أوغندا

أصدرت سفارة خادم الحرمين الشريفين بكمبالا، اليوم الأربعاء، 4 توجيهات للمواطنين الراغبين في السفر إلى أوغندا.

ونوهت السفارة ، في بيان عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، بمتطلبات القدوم إلى أوغندا، مؤكدة أهمية (الحصول المسبق على تأشيرة إلكترونية عبر موقع إدارة الهجرة الأوغندية على الإنترنت ـ وجود فحص كورونا معتمد بنتيجة سلبية لمدة لا تقل عن ٧٢ ساعة ـ تذكرة ذهاب وعودة مؤكدة ـ شهادة صحية بالخلو من الحمى الصفراء).

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