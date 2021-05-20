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السفارة في كمبالا: 4 تعليمات لراغبي السفر إلى أوغندا

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الرياض - محمد عبدالله - بينها شهادة بالخلو من الحمى الصفراء..

أصدرت سفارة خادم الحرمين الشريفين بكمبالا، اليوم الأربعاء،  4 توجيهات للمواطنين الراغبين في السفر إلى أوغندا. 

ونوهت السفارة ، في بيان عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، بمتطلبات القدوم إلى أوغندا، مؤكدة أهمية (الحصول المسبق على تأشيرة إلكترونية عبر موقع إدارة الهجرة الأوغندية على الإنترنت ـ وجود فحص معتمد بنتيجة سلبية لمدة لا تقل عن ٧٢ ساعة ـ تذكرة ذهاب وعودة مؤكدة ـ شهادة صحية بالخلو من الحمى الصفراء).

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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