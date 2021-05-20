«عش بصحة» توضح مخاطر «كورونا» على الجنين

أوضحت حملة «عش بصحة»، مخاطر إصابة المرأة الحامل بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، كاشفة تأثيراته السلبية على الجنين.

وأكدت حملة «عش بصحة»، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه إذا تعرضت الحامل للإصابة بفيروس كورونا كوفيد -19 تزيد عوامل الإصابة بأعراض شديدة تحتم الدخول للمستشفى، أو الولادة المبكرة.

وأضافت الحملة أن الإصابة بفيروس كورونا قبل الولادة قد يزيد خطر الولادة المبكرة أو وفاة الأجنة لدى النساء المصابات، واحتمالية إصابة المولود بالفيروس إذا تعرض له، بعد الولادة.

كما أشارت الحملة إلى أن عند الحمل مع الإصابة بمرض مزمن مثل السمنة أو سكري الحمل تزيد عوامل خطر حدوث مضاعفات شديدة عند الإصابة بكورونا، مقارنة بالنساء في نفس العمر من غير الحوامل.

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