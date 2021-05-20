حجاج الخارج يشملهم موسم هذا العام

علمت «دوت الخليج» أن حج هذا العام سيشمل حجاج الخارج، وفق إجراءات احترازية مشددة وتدابير وقائية لسلامة الجميع من آثار جائحة كورونا وسبق أن أصدرت وزارة الحج والعمرة بيانا أوضحت فيه أن المملكة تعتزم إقامة مناسك حج 1442 بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الحجيج، وذلك وفق الضوابط والمعايير الصحية والأمنية والتنظيمية التي تضمن الحفاظ على صحتهم. من الإجراءات الاحترازية بالعمرة رفع الطاقة التشغيلية للمسجد الحرام التقيد بالإجراءات الاحترازية حجز التصاريح من خلال اعتمرنا وتوكلنا التحذير من الحملات والمواقع الوهمية



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