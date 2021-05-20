وأكد محلل الطقس الدكتور خالد الزعاق عن حالة الطقس المتوقعة التي ستشهدها المملكة خلال الأيام القادمة أنه من المتوقع أن نعيش تقلبات جوية على جل مناطق المملكة، حيث تبدأ من يوم الخميس وتستمر حتى يوم السبت.
وأشار في حسابه بـ«تويتر» إلى أن التقلبات الجوية ترتكز على أساسين هما: «ارتفاع في درجات الحرارة بالإضافة إلى نهوض حركة الرياح المثيرة للغبار والأتربة خاصة بالأماكن المكشوفة».
وأضاف: «إن تأثير التقلبات الجوية يبدأ من مساء الخميس على: الحدود الشمالية، ورفحاء، وطريف، وعرعر، وحائل، والجوف، أما يوم الجمعة فتؤثر على: القصيم، والرياض، وعفيف، والشرقية، والدوادمي، وشرق المدينة، ومكة، وفي يوم السبت تنتقل إلى: نجران».
درجات الحرارة المسجلة أمس 02:00 ظهرا
الجوف 24
الظهران 45
مكة المكرمة 42
المدينة المنورة 42
الرياض 42
جدة 34
الدمام 46
أبها 30
تبوك 38
بريدة 43
حائل 40
الباحة 36
عرعر 39
سكاكا 40
جازان 36
نجران 39
الخرج 43
وادي الدواسر 42
الدوادمي 41
شرورة 41
طريف 37
الطائف 35
ينبع 38
حفر الباطن 44
خميس مشيط 30
بيشة 39
رفحا 41
القريات 37
مزدلفة 42
السودة 20
كانت هذه تفاصيل خبر 15 مدينة سعودية تحت وطأة الحر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.