15 مدينة سعودية تحت وطأة الحر

تشهد معظم مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية هذه الأيام موجة حارة، حيث سجلت 15 مدينة سعودية الأربعاء، وتحديدا في تمام الساعة 2 ظهرا درجات حرارة تتجاوز الأربعين درجة مئوية، تصدرتها مدينة الدمام بـ46 درجة، تليها مدينة الظهران بـ45 درجة، وحفر الباطن بـ 44 درجة، فيما سجلت السودة بمنطقة عسير أقل درجة حرارة 20 درجة.

وأكد محلل الطقس الدكتور خالد الزعاق عن حالة الطقس المتوقعة التي ستشهدها المملكة خلال الأيام القادمة أنه من المتوقع أن نعيش تقلبات جوية على جل مناطق المملكة، حيث تبدأ من يوم الخميس وتستمر حتى يوم السبت.

وأشار في حسابه بـ«تويتر» إلى أن التقلبات الجوية ترتكز على أساسين هما: «ارتفاع في درجات الحرارة بالإضافة إلى نهوض حركة الرياح المثيرة للغبار والأتربة خاصة بالأماكن المكشوفة».

وأضاف: «إن تأثير التقلبات الجوية يبدأ من مساء الخميس على: الحدود الشمالية، ورفحاء، وطريف، وعرعر، وحائل، والجوف، أما يوم الجمعة فتؤثر على: القصيم، والرياض، وعفيف، والشرقية، والدوادمي، وشرق المدينة، ومكة، وفي يوم السبت تنتقل إلى: نجران».

درجات الحرارة المسجلة أمس 02:00 ظهرا

الجوف 24

الظهران 45

مكة المكرمة 42

المدينة المنورة 42

الرياض 42

جدة 34

الدمام 46

أبها 30

تبوك 38

بريدة 43

حائل 40

الباحة 36

عرعر 39

سكاكا 40

جازان 36

نجران 39

الخرج 43

وادي الدواسر 42

الدوادمي 41

شرورة 41

طريف 37

الطائف 35

ينبع 38

حفر الباطن 44

خميس مشيط 30

بيشة 39

رفحا 41

القريات 37

مزدلفة 42

السودة 20