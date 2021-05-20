شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مقيم يرتدي سترة أمنية داخل مركبته بمكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت شرطة مكة المكرمة، القبض على مقيم يرتدي سترة أمنية داخل مركبته بالعاصمة المقدسة.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه إشارة إلى ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يرتدي سترة أمنية داخل مركبته، وتوثيق ذلك ونشره، فقد تمكنت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة من القبض عليه، وهو مقيم بلوشي، في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.