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شكرا لقرائتكم الحج والعمرة تنشر القوائم الابتدائية لمرشحي مجالس إدارة شركات أرباب الطوائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-20
الحج والعمرة تنشر القوائم الابتدائية لمرشحي مجالس إدارة شركات أرباب الطوائف
متابعات الخليج 365 - الرياض
نشرت وزارة الحج والعمرة، عبر حسابها في “تويتر”، القوائم الابتدائية لمرشحي عضوية مجالس إدارة شركات أرباب الطوائف.
قوائم مبدئية:
وقالت وزارة الحج والعمرة: “نود التنويه بأن هذه القائمة تعد قائمة مبدئية، وسوف يتم الإعلان عن القائمة النهائية في الموعد المحدد بعد استكمال باقي الإجراءات النظامية اللاحقة لمرحلة الترشح لعضوية مجلس الإدارة”.
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