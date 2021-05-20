الحج والعمرة تنشر القوائم الابتدائية لمرشحي مجالس إدارة شركات أرباب الطوائف

وقالت وزارة الحج والعمرة: “نود التنويه بأن هذه القائمة تعد قائمة مبدئية، وسوف يتم الإعلان عن القائمة النهائية في الموعد المحدد بعد استكمال باقي الإجراءات النظامية اللاحقة لمرحلة الترشح لعضوية مجلس الإدارة”.

محمد يوسف

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