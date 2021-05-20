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الحج والعمرة تنشر القوائم الابتدائية لمرشحي مجالس إدارة شركات أرباب الطوائف

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-20

الحج والعمرة تنشر القوائم الابتدائية لمرشحي مجالس إدارة شركات أرباب الطوائف

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشرت وزارة الحج والعمرة، عبر حسابها في “تويتر”، القوائم الابتدائية لمرشحي عضوية مجالس إدارة شركات أرباب الطوائف.

قوائم مبدئية:

وقالت وزارة الحج والعمرة: “نود التنويه بأن هذه القائمة تعد قائمة مبدئية، وسوف يتم الإعلان عن القائمة النهائية في الموعد المحدد بعد استكمال باقي الإجراءات النظامية اللاحقة لمرحلة الترشح لعضوية مجلس الإدارة”.

الحج والعمرة تنشر القوائم الابتدائية لمرشحي مجالس إدارة شركات أرباب الطوائف - متابعات الخليج 365 الحج والعمرة تنشر القوائم الابتدائية لمرشحي مجالس إدارة شركات أرباب الطوائف - متابعات الخليج 365 الحج والعمرة تنشر القوائم الابتدائية لمرشحي مجالس إدارة شركات أرباب الطوائف - متابعات الخليج 365 الحج والعمرة تنشر القوائم الابتدائية لمرشحي مجالس إدارة شركات أرباب الطوائف - متابعات الخليج 365 الحج والعمرة تنشر القوائم الابتدائية لمرشحي مجالس إدارة شركات أرباب الطوائف - متابعات الخليج 365 الحج والعمرة تنشر القوائم الابتدائية لمرشحي مجالس إدارة شركات أرباب الطوائف - متابعات الخليج 365 الحج والعمرة تنشر القوائم الابتدائية لمرشحي مجالس إدارة شركات أرباب الطوائف - متابعات الخليج 365 الحج والعمرة تنشر القوائم الابتدائية لمرشحي مجالس إدارة شركات أرباب الطوائف - متابعات الخليج 365

 

 
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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