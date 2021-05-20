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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-20
وبعد مرور عدة أيام غادرت الطفلة المستشفى، وهي تتمتع الآن بصحة جيدة بفضل الله.
استئصال ورم من مبيض طفلة بجازان
عملية جراحية استغرقت 30 دقيقة
متابعات الخليج 365 - جازان
تمكن فريق طبي بمستشفى صامطة العام بجازان من استئصال ورم من مبيض طفلة تبلغ من العمر 13 عامًا.
وبعد خضوع الطفلة للفحوصات اللازمة، اتضح وجود كيس على المبيض الأيسر كان يسبب لها آلامًا شديدة في البطن.
عملية جراحية استغرقت 30 دقيقة:
وأجرى الفريق الطبي على الفور العملية، التي استغرقت 30 دقيقة، ونجح في استئصال الكيس مع الحفاظ على الرحم والمبايض دون أي مضاعفات.
وبعد مرور عدة أيام غادرت الطفلة المستشفى، وهي تتمتع الآن بصحة جيدة بفضل الله.
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