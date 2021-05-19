شكرا لمتابعة خبر عن " التجارة " تشهِّر بمواطن تستر على مقيم لبناني في نشاط المقاولات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شهرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم من الجنسية اللبنانية بعد صدور حكم قضائي نهائي يدينهما بمخالفة نظام مكافحة التستر وثبوت تمكين المواطن للمقيم من مزاولة نشاط المقاولات بمدينة الرياض.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض متضمناً غرامة مالية 40 ألف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء التراخيص، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب.

كما نص الحكم على شطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، وإبعاد المقيم المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم على نفقة المخالفين.