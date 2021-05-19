شكرا لمتابعة خبر عن وزارة الداخلية تعلن عن إحصائية المغادرين من المواطنين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الداخلية عن إحصائية المغادرين من المواطنين خلال الفترة 5 - 10 - 1442هـ حتى (1) ظهرًا 6 - 10 - 1442هـ.

وأوضحت الوزارة أن المغادرون عبر المنافذ الجوية لأعلى 5 وجهات ويبلغ إجمالي عددهم 4735.

أما المغادرون عبر المنافذ البرية لأعلى فهم 5 منافذ ويبلغ إجمالي المغادرين برًا 5717.

فيما يبلغ إجمالي السعوديين المغادرين من المنافذ "جوي، بري" خلال فترة التقرير 24 ساعة 10.452.

أما من الساعة الواحدة فجرًا يوم الاثنين 5/10/1442هـ وحتى الواحدة ظهرًا يوم الثلاثاء 6/10/1442هـ.