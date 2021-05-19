شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن يحول هواية الصيد إلى مصدر رزق وينشأ متجر إلكتروني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حول مواطن يدعى "محمد" هواية الصيد الرياضي إلى مصدر رزق له، كما أنشئ متجر إلكتروني خاص بعمله، وقريبًا سيفتتح محل.

وذكر، خلال استضافته في برنامج "الراصد" المذاع على قناة "الإخبارية"، أن معدات الصيد الرياضي تعد ثقيلة لكنها في المقابل تجعل الصياد يحظى بصيد أسماك كبيرة الحجم.

ولفت إلى أنه تمكن من اصطياد سمكة بوزن 17 كيلو، مناشدًا أمانة بتحديد أماكن مخصصة للصيد، حتى يستطيعون مزاولة هذه المهنة بشكل أفضل.