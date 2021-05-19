شكرا لمتابعة خبر عن سفير المملكة في لبنان: لن يكون هناك ترحيل للبنانيين والسعودية لا تعمل وفق ردات الفعل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - (صدى):

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان وليد بخاري أن أخلاقيات ومرتكزات المملكة لا تسمح بأن يتم التعرض لكل مقيم على الأراضي السعودية ، ناهيكم عن اللبنانيين الموجودين في المملكة.

وقال في لقاء مع إعلاميين لبنانين اليوم الأربعاء إن المملكة لا تعمل وفق ردات الفعل، وما شاهدناه من شائعات لا يعكس موقف المملكة، فالقيادة الرشيدة في المملكة تركز على صون كرامة المواطن السعودي وأي مقيم على أرض المملكة.

وأشار إلى إن العلاقات السعودية - اللبنانية هي علاقات بين شعبين وعلاقة وجدانية تربطها روابط العروبة والدم والأخوة والإسلام وعلاقات النسب، وما شهدناه اليوم من مواقف وتضامن يعكس حقيقة مواقف الشعب اللبناني بكل انتماءاته، ومفاخر المملكة وأصالتها أكثر من أن تعد وتحصى ولا ينكر ذلك إلا جاهل مضللَّ أو أفاق مضلَّل.

ولفت إلى إن اجتماع لمجلس الأعمال السعودي - اللبناني غدا الخميس أجل موقتا لثلاثة أيام، وسنستأنف البحث في موضوع الحظر على تصدير المنتوجات والزراعات اللبنانية، ونفيدكم بأي جديد"، مقدماً الشكر لكل الكتل السياسية والنيابية والحزبية والدينية والاعلامية ولكل المتضامنين، على ما عبروا عنه من مواقف تضامنية تعكس جوهر الإنسان اللبناني وحقيقته.