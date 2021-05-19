السفارة في أوكرانيا للمواطنين: على القادمين تسجيل جواز السفر عبر «فنار»

الرياض - محمد عبدالله - وجّهت سفارة خادم الحرمين الشريفين في كييف، اليوم الأربعاء، تنويهًا للمواطنين المتوجهين إلى أوكرانيا.

وفي بيان عبر حسابها على «تويتر»، قالت:«تود السفارة إحاطة المواطنين السعوديين القادمين إلى جمهورية أوكرانيا تسجيل وثيقة جواز السفر عبر منصة "فنار"».

من ناحيتها، دعت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأربعاء، القادمين من خارج المملكة، إلى تسجيل اللقاحات إلكترونيًا قبل الوصول إلى أرض الوطن.

وفي بيان عبر حسابها على «تويتر»، دعت «الجوازات» المسافرين القادمين من خارج المملكة «مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي - حاملو التأشيرات الجديدة بأنواعها» إلى تسجيل اللقاحات إلكترونياً قبل وصولهم، من خلال الرابط: https://2u.pw/C9Ab2.

من ناحيتها، أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم الدليل الإرشادي المحدث للمسافرين متضمنًا الإجراءات المطبقة سابقًا علاوة على إجراءات وقائية جديدة، وذلك تزامنًا مع عودة الرحلات الدولية اليوم، بعد السماح للمواطنين السعوديين بالسفر إلى خارج الوطن وفقاً للإجراءات الصحية الخاصة بهذه المرحلة.

اقرأ أيضًا:

«الجوازات» توضح التصرف المناسب عند ضياع وثيقة السفر