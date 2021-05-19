الإطاحة بمواطنين في الحدود الشمالية سرقا عقاقير خاضعة لتنظيم التداول الطبي

أعلنت شرطة منطقة الحدود الشمالية، الأربعاء، القبض على مواطنين في العقد الثالث من العمر، ارتكبا جريمة سرقة عقاقير طبية خاضعة لتنظيم التداول الطبي من صيدلية بأحد مستشفيات محافظة رفحاء.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب بن خلف الخميس، إن المواطنين اللذين تمكنت الأجهزة الأمنية من الإطاحة بهما، حرقا الأدوات المستخدمة في تنفيذ الجريمة، لإخفاء معالمها، وتضليل الجهات الأمنية.

وأكد أنه جرى إيقافهما، واتخاذ بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.