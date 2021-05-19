الجامعة السعودية الإلكترونية تعلن موعد تسجيل مقررات مرحلة البكالوريوس

أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية بدء تسجيل مقررات مرحلة البكالوريوس للفصل الصيفي من العام الجامعي «١٤٤٢/١٤٤١ هـ».

وقالت الجامعة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن التسجيل سيكون ابتداء من ١٤٤٢/١٠/٧ هـ حتى ١٤٤٢/١٠/١٤هـ.

ويمكن متابعة ضوابط وشروط الفصل الصَّيفي للعام الجامعي الحالي 1441-1442هـ عبر الرابط:



ومن المقرر معاملة الفصل الصيفي من حيث الاختبارات، وتوزيع الدرجات حسب كل مقرر، والحضور والغياب كما هو معمول به في الفصول الدراسية الاعتيادية.

وأكدت الجامعة، أنه لن يتم تسجيل أي مقررات يوجد بها تعارض في الاختبارات النصفية أو النهائية، كما أن الدراسة ستكون عن بُعد

وتابعت، أنه لن يكون هناك إعفاء من الرسوم الدراسية للفصل الصيفي، والرسوم للمقررات في الفصل الصيفي لجميع الكليات هي (210 ريالات للساعة)

وأشارت إلى أنه لم يتم تسجيل المقررات الدراسية حتى سداد أي رسوم دراسية متأخرة إن وجدت، كما حثت على المبادرة بتسجيل المقررات في الوقت المحدد لضمان الانتظام في الدراسة.