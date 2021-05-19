«ديوان المظالم»: 5 خطوات لتقديم طلبات التدريب للدارسين والدارسات

كشف ديوان المظالم، اليوم الأربعاء، عن إمكانية تقديم طلبات التدريب للدارسين، والدارسات عبر منصة خبير الرقمية.

وفي بيان عبر حسابه على تويتر، بث ديوان المظالم فيديو توضيحي لكيفية التسجيل عبر منصته خبير الرقمية، قائلًا: إذا كنت طالبًا أو طالبة، وتبحث عن جهة تتدرب فيها، وتحصل على شاهدة منها، يمكنك تحقيق ذلك عبر منصة خبير الرقمية، التابعة لديوان المظالم.

وأضاف: ديوان المظالم يتيح تقديم طلب التدريب بجميع المحاكم الإدارية على مستوى المملكة، وما عليك سوى الدخول إلى بوابة (ديوان المظالم)، وبعد اختيار نظام التدريب التعاوني خبير اضغط على أيقونة متدرب جديد وأدخل بياناتك.. بعد الإطلاع على الشروط قدم الطلب، وبعد انتهاء فترة التقديم المتاحة ستصلك رسالة بالرد على الجوال أو البريد الإلكتروني.

#موشن_جرافيك | تقديم طلب التدريب للطلاب والطالبات عبر منصة خبير الرقمية



⁧#ديوان_المظالم_عن_بعد pic.twitter.com/0AiOzO46sW — ديوان المظالم (@saudibogrv) May 19, 2021

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