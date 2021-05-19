وزير الخارجية: سنطالب في الأمم المتحدة بوقف النزيف في غزة

جدد وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، تضامن المملكة العربية السعودية مع الشعب الفلسطيني الذي يعاني جراء الاعتداءات الإسرائيلية، مؤكدًا أن الرياض ستطالب المجتمع الدولي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بوقف هذا النزيف.

وقال وزير الخارجية، في تصريحات لقناة العربية، إن الرياض تتمسك بدولة فلسطينية على أراضي 67 عاصمتها القدس الشرقية، فلا استقرار دون حل شامل.

وأشار الأمير فيصل بن فرحان إلى أنه يجب وقف التصعيد المستمر في غزة، مؤكدًا ضرورة العمل على وقف الانتهاكات سواء أكانت في القدس الشرقية أو غزة.

وأكد أن الرياض تتواصل مع جميع الدول الفاعلة للضغط لوقف التصعيد، وستطالب: في الجمعية العامة للأمم المتحدة، المجتمع الدولي بوقف هذا النزيف.

وأشار وزير الخارجية إلى أنه لمس من الجانب الأمريكي تفهمًا لضرورة وقف التصعيد في غزة.

وكان وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، هاتف قبل يومين نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن؛ لبحث آخر التطورات في فلسطين والمنطقة.

واستعرض الوزيران العلاقات الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى أبرز المستجدات، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في فلسطين، والمستجدات في المنطقة.