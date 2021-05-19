بالفيديو.. لبنانيون: شربل وهبة أساء لنا.. والسعودية لا ينكر فضلها إلا أعمى

أدان عدد من الوفود اللبنانية، الذين توافدوا على خيمة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بيروت وليد البخاري، تصريحات وزير الخارجية اللبناني «المستقيل»، شربل وهبة، المسيئة لدول الخليج.

وقال عضو اتحاد العشائر العربية يوسف العسكر لقناة «الإخبارية»، إنَّ الوزير المستقيل أساء بتصريحاته التي أدلى بها إلى جذورنا - نحن البدو اللبنانيين – الذين طالما قدمنا الزرع للشعب اللبناني وما كنا منحازين ولا طائفيين.

وتابع «العسكر»، إن فضل السعودية لا ينكره إلا أعمى مذكرًا بدور المملكة في اتفاق الطائف، مشيرًا إلى أن «إعتذار شربل» لا يكفي؛ لأنه يوجد نهج لإغراق الشعب اللبناني في آتون المحاور والعداء للعالم العربي.

وأضاف مواطن لبناني آخر، أن تصريحات وزير الخارجية «المستقيل» تدل على شخصه فقط، لكن الذي يغضبنا هو محاولة جرنا إلى خندق الفرس والمعروف بأنه بعيد كل البعد عن العروبة وعن فلسطين.

والتقط لبنانيون صورًا مع السفير السعودي في لبنان، معبرين عن إدانتهم لتصريحات الوزير المستقيل، وأنهم في موكب واحد ضد الإساءات التي توجه إلى السعودية.

كان وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، شربل وهبة، قدم طلبًا للرئيس اللبناني ميشيل عون، بإعفائه من مسؤوليته الوزارية، وذلك على خلفية التصريحات المسيئة التي أدلى بها تجاه دول الخليج.

وقال الحساب الرسمي للرئاسة اللبنانية على «تويتر»: «الرئيس عون استقبل وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه وتسلم منه كتابًا بطلب إعفائه من مسؤولياته الوزارية».

وكانت الرئاسة اللبنانية قد رفضت تصريحات وزير الخارجية شربل وهبة حول دول الخليج، مؤكدة أنها تعبر عن رأيه الشخصي ولا تعكس موقف الدولة والرئيس.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، في بيان، إن الرئيس عون حريص على رفض ما يسيء الى الدول الشقيقة وفي مقدمها المملكة العربية السعودية ودول الخليج.

وأكدت رئاسة الجمهورية عمق العلاقات الأخوية بين لبنان ودول الخليج الشقيقة وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية الشقيقة وحرصها على استمرار هذه العلاقات وتعزيزها في المجالات كافة.

وأثارت تصريحات وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة ردود أفعال غاضبة، بعد اتهامه دول الخليج بإرسال الدواعش إلى البلدان العربية، في معرض دفاعه عن سلاح حزب الله وتبرير وجوده خارج إطار الدولة ومؤسساتها.