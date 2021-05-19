بعد ضبط مخالفات حفر آبار دون ترخيص.. «البيئة» تكشف إجراءات استخراج الرخصة

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، الراغبين في حفر الآبار إلى التقدم بطلب رخصة حفر بئر، واستكمال الإجراءات النظامية.

وقالت الوزارة، إنَّ اتباع الإجراءات النظامية لترخيص الآبار من شأنه ضمان استدامة المياه الجوفية وسلامتها وجودتها، ويتم التقدم بطلب «رخصة حفر بئر» على موقع الوزارة كالتالي:

ونوهت الوزارة بأهمية الاستفادة من مهلة الإعفاء من الغرامة، داعيةً أصحاب الآبار غير المرخصة إلى الإفصاح عن آبارهم غير المرخصة ضمن المهلة المحددة التي تنتهي في 1444/2/11هـ.

وأشارت إلى أن مخالفة حفر الآبار دون ترخيص تصل إلى 25 ألف ريال تصدر بحق صاحب البئر، كما تصل مخالفة مالك معدة الحفر إلى 50 ألف ريال، تطبيقًا لنظام المياه ولائحته التنفيذية، إضافة إلى ردم البئر المخالفة على حساب صاحب البئر.

وكانت فرق الرقابة والتفتيش في وزارة البيئة والمياه والزراعة تمكنت الأربعاء، من ضبط مخالفات حفر آبار مياه دون ترخيص في منطقتي القصيم والشرقية، خلال جولات تفتيشية نفذتها أيام إجازة عيد الفطر المبارك.

اقرأ أيضًا:

ضبط مخالفات حفر آبار مياه دون ترخيص في القصيم والشرقية

